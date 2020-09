Livesystems: Vermarktungsnetz an 382 Standorten lanciert

An insgesamt 382 Shops, darunter an 320 Migrolino-Convenience-Standorten werden im Aussenbereich grossflächige mindestens 75-Zoll grosse Werbescreens installiert. Die Stelen werden künftig vor dem Shop-Eingang anzutreffen sein. Des Weiteren rüstet Livesystems die Shops mit Indoor-Bildschirmen mit einer Grösse von bis zu 55-Zoll aus. So heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Die Installation der ersten Screens erfolge in den kommenden Wochen. Damit verzeichne Livesystems erneut ein bedeutendes Wachstum in ihrem schweizweiten Digital-out-of-Home-Netz und insbesondere am Point of Sales.

Impact-Wirkung durch Mehrfachkontakte

Migrolino gehört zu den führenden Anbietern im Schweizer Convenience-Markt und betreibt Shops an Bahnhöfen, Tankstellen und weiteren stark frequentierten Orten. «Durch den Newscontent von Nau.ch wird das Kundenerlebnis positiv aufgewertet», sagt der Unternehmensleiter bei Migrolino, Markus Laenzlinger. «Unsere Kundinnen und Kunden erhalten bei Ihrem schnellen Einkauf wertvolle Informationen und gezielte Werbung in Form von Bewegtbildern.»

Mit Migrol, dem Schwester-Unternehmen von Migrolino bietet Livesystems bereits seit 2017 das Tankstellen-TV «gasstationtv» an. «Durch die wachsende Digitalisierung am Point of Sales entsteht ein flächendeckendes, attraktives Kombi-Angebot», sagt Christian Imhof, CEO von Livesystems. «Die User Journey bei der Zielgruppe des Individualverkehrs wird durch den generierenden Mehrfachkontakt durch die Werbstelen positiv beeinflusst.»

Umfassendes Digital-Netz von Livesystems

Livesystems verzeichnet mit ihren Digital-Stelen im Indoor- und Outdoor-Bereich ein starkes Wachstum. Zusammen mit Migrolino entsteht das grösste, digitale Vermarkungsnetz an Convenience-Standorten. Ein erfreulicher Impact in Bezug auf die nationale Reichweite von «cityscreen», welche heute schon bei über 440'000 täglichen Kontakten liegt.

Mit der umfassenden Produktepalette aus Werbescreens im öffentlichen Verkehr, an Tankstellen und bei den Zapfsäulen sowie in Parkings und an gut frequentieren Plätzen im öffentlichen Raum kann täglich ein beglaubigtes 2,4-Millionen-Publikum erreicht werden. (pd/lol)