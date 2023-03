CMO-Roundtable: Wie sich die Praxis mit der Forschung deckt

Der Roundtable der Chief Marketing Officers (CMOs), welcher in Zusammenarbeit von der Gesellschaft für Marketing Schweiz (gfm) und Deloitte im Zürcher Trustsquare Eventspace durchgeführt wurde, bot Experten und Unternehmerinnen die Gelegenheit, ihre Erkenntnisse aus der Publikation mit dem Publikum zu teilen. Ihre Perspektive verbindet das Wissen aus der Forschung mit der Erfahrung aus der Praxis, heisst es in einer Mitteilung.

Während der Diskussion am Donnerstag betonten die Podiumsteilnehmenden die Notwendigkeit für Unternehmen, ihre Marketingstrategien flexibel zu gestalten. Die CMOs von Breitling, Läderach, der Zürich Versicherung und Bank Cler sprachen auch über die Herausforderungen, die die sich ständig verändernde Marketinglandschaft mit sich bringt. Es sei entscheidend, der Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein.

Schweizer Innovationskraft im Wandel

«Strategisches Denken und Neugierde sind zwei wichtige Eigenschaften, die wir bei neuen Mitarbeitenden suchen», sagte Daniele Calderoni, Group Head of Brand Marketing bei der Zürich Versicherung. Nur 28 Prozent der befragten Unternehmen in der am 16. Februar veröffentlichten Studie von Deloitte, sehen sich allerdings als risikobereit. Kreativität oder eine positive Fehlerkultur wird im globalen Vergleich als weniger wichtig erachtet.

Auch die Präsenz von Schweizer Unternehmen im Metaverse lässt zu wünschen übrig, heisst es in der Studie weiter. Während in anderen Nationen nur 8 Prozent der Befragten angaben, bezüglich Metaverse noch keine Pläne zu haben, waren es in der Schweiz 12 Prozent. Virtuelle Möglichkeiten gewinnen aber an Relevanz. Der Breitling-CMO Tim Sayler erzählte beispielsweise, bereits 2020 habe Breitling damit begonnen, mit jeder verkauften Uhr ein NFT auszustellen.

Für eine nachhaltige Wirtschaft

Im Bezug auf nachhaltige Produkte und langfristige Verpflichtung zur Nachhaltigkeit ist die Schweiz im internationalen Vergleich jedoch Spitzenreiterin. Nachhaltigkeit müsse fest in der Unternehmensstrategie verankert sein. «Erst liefern, dann kommunizieren», sagte Gregor Eicher, Head of Marketing & Sales bei der Bank Cler, am CMO-Roundtable. Ökonomische Überlegungen werden von den Teilnehmenden als Chance, nicht Risiko betrachtet und sind bereits weitgehend präsent bei Unternehmensentscheidungen. (pd/cbe)