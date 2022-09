GroupM: Xavier Reynaud wird Operations Lead Schweiz

Die GroupM mit Sitz in Zürich hat Xavier Reynaudals Operations Lead für die Schweiz verpflichtet. Der langjährige CEO bei der Schweizer GroupM-Tochter Mindshare stelle sich damit nach sieben Jahren einer neuen beruflichen Herausforderung mit Beginn im Oktober 2022, heisst es in der Mitteilung.

Reynauds Stelle bei Mindshare Schweiz übernimmt Ursula Arnold zusätzlich zu ihrer derzeitigen Funktion als CEO Mindshare Austria. Vor Mindshare fungierte der gebürtige Franzose als CEO bei IPG Mediabrands Österreichund Schweiz. Bei IPG stieg Reynaud 2000 ein und arbeitete in unterschiedlichen Funktionen an den Agenturstandorten in Wien, Zürich undGenf.

«Xavier Reynaud hat mit seiner Führungs- und Innovationskraft gezeigt, dass er Mindshare nicht nur aufbauen, sondern auch weiterentwickeln kann. Das macht ihn zu einer idealen Besetzung für die Rolle des Operations Lead in der Schweiz», wird Andreas Vretscha, CEO GroupM Österreich & Schweiz zitiert. «Media ist ein zentrales und zugleich sehr komplexes Zukunftsthema. Es geht darum, relevante Lösungen zu entwickeln und Resonanz zu erzeugen», sagt Xavier Reynaud. (pd/wid)