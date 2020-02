«Ein Grossanlass wie die 2020 IIHF Eishockey-WM in der Schweiz ist erst durch den Einsatz von unzähligen Freiwilligen möglich», lässt sich Urs Schwegler, Leiter Sponsoring & Live Marketing von Zurich Schweiz, in einer Mitteilung vom Freitag zitieren.





Daher kleidet der Versicherer als Offizieller Sponsor der 2020 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft und Hauptpartner der Schweizer Eishockey Nationalmannschaften die über 1'200 so genannten «History Makers» einheitlich ein. Sie erhalten gebrandete Shirts, Pullover, Zip- und Softshell-Jacken, Baseball-Mützen, Umhängetaschen sowie Rucksäcke in den Farben Blau und Weiss. Zu sehen werden sie während der ganzen Dauer der Weltmeisterschaft in Zürich und Lausanne sein.

Unter den «History Makers» werden auch 60 Mitarbeitende von Zurich Schweiz sein: «Wir fördern auch ausserhalb der Eishockey-Weltmeisterschaft freiwillige Einsätze unserer Mitarbeitenden und stellen ihnen jedes Jahr einen ganzen Arbeitstag dafür zur Verfügung, den so genannten «Community Day»», so Schwegler. (pd/lol)