ESH Médias: 27 Mitarbeitende verlieren ihre Stelle

Medienfreiheit

Julian Assange hofft auf eine letzte Chance

Bei einer Anhörung vor Gericht will sich der Wikileaks-Gründer gegen seine Auslieferung in die USA wehren.

Bei einer Anhörung vor Gericht in London am Dienstag und Mittwoch will sich der Wikileaks-Gründer gegen seine Auslieferung in die USA wehren. Dort drohen ihm bis zu 175 Jahre Haft.