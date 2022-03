CH Media: 3+, 4+ und TV24 neu in UHD-Qualität

CH Media Entertainment stellt laut eigenen Angaben die Weichen für die anstehende UHD-Ära, wie es in einer Mitteilung heisst. Die bisherige Auflösung in HD-Qualität werde dank dem künftigen UHD-Signal vervierfacht, wodurch das Seherlebnis noch «lebendiger und intensiver» werde. Auch bei aktuellen HD-Inhalten sei ein deutlicher Qualitätsgewinn erkennbar. So können demnächst die Eigenproduktionen wie «Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert» oder «MasterChef», Blockbuster, Hit-Serien oder Live-Spitzensport in «noch besserer Qualität» genossen werden.

«Wir freuen uns sehr, dass wir demnächst die Inhalte unserer reichweitestarken Sender 3+, 4+ und TV24 in noch besserer Qualität anbieten können und bereits jetzt für künftige UHD-Inhalte gerüstet sind. Mit diesem Upgrade heben wir das Sehvergnügen auf ein neues Level», lässt sich Roger Elsener, Geschäftsführer CH Media Entertainment, in der Mitteilung zitieren.

Bereits ab dem 8. März 2022 wird das UHD-Signal bei Sunrise UPC für alle Digital TV-Kundinnen und Kunden aufgeschaltet und am 22. März 2022 erfolgt der Signal-Upgrade bei der Swisscom und Quickline. (pd/tim)