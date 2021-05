SRF: Achim Podak verlässt die Kulturabteilung

Achim Podak hat sich entschieden, seine Arbeit bei SRF zu beenden. Er ist seit Anfang 2021 in der Kulturabteilung für Sonderprojekte und Kooperationen zuständig. Zuvor leitete er während zehn Jahren innerhalb der Kulturabteilung den Bereich «TV und Video». Nun will Achim Podak sich neuen Aufgaben ausserhalb des Unternehmens zuwenden, wie es in einer Mitteilung heisst. Seine aktuelle Stelle wird aufgrund der Sparvorgaben nicht wiederbesetzt, heisst es bei SRF auf Anfrage.

«Der Blick zurück erfüllt mich mit Freude und aufrichtiger Dankbarkeit», wird Podak zitiert. «Stolz bin ich auf die vielen relevanten und erfolgreichen Produktionen, die wir aus meinem Fachbereich heraus realisieren konnten. Dankbar bin ich all jenen Kolleginnen und Kollegen, die mich an ihrem grossen Können und Talent haben teilhaben lassen. Nach mehr als zehn Jahren in verantwortungsvollen Leitungsfunktionen ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, Neues in Angriff zu nehmen.»

Abteilungsleiterin Susanne Wille ergänzt: «Achim Podak hat die Veränderungen im Haus massgeblich geprägt: Er hat TV- und Radio-Redaktionen unter einem Dach zusammengeführt und an die Online-Welt angeschlossen. Ich danke Achim für seine Arbeit in all den Jahren und wünsche ihm für seine berufliche und private Zukunft alles Gute.»

Gestartet beim «Kulturplatz»

Achim Podak stiess 2005 von der ARD zum damaligen Schweizer Fernsehen, zuerst als Redaktor später auch Produzent von «Kulturplatz». Für das wöchentliche Kulturmagazin baute er die Filmberichterstattung aus und entwickelte das Kino-Magazin «Box Office», dessen Redaktion er von 2009 bis 2011 leitete.

Nach dem Zusammenschluss von Radio und Fernsehen übernahm Achim Podak 2011 als Bereichsleiter die Gesamtverantwortung für eine Vielzahl kulturjournalistischer Redaktionen und Formate. In dieser Funktion war er laut Mitteilung massgeblich am Ausbau der Wissenschaftsberichterstattung bei SRF beteiligt und hat sie, ebenso wie Kulturthemen, noch enger an die aktuelle Berichterstattung der Informationsabteilung angeschlossen. Als Projektleiter war Podak in den vergangenen Jahren unter anderem für den nationalen Themenabend «Dataland» und den Kulturschwerpunkt «SRF Menschmaschine» verantwortlich. Letzterer wurde beim renommierten Georg von Holtzbrinck Preis für Wissenschaftsjournalismus ausgezeichnet.

Im Zug der Transformation «SRF 2024» wurde die Leitung des bestehendes Bereichs «TV und Video» an Kathrin Ruther übertragen und gleichzeitig in den neu geschaffenen Bereich «Gesellschaft und Wissen» überführt. Achim Podak war seither im Stab der Abteilungsleitung Kultur für Sonderprojekte und Kooperationen zuständig. Nun hat er sich entschieden, SRF per Ende Juli 2021 zu verlassen. (pd/cbe)