Fake News

Alain Berset warnt vor Verschwörungstheorien

Der Gesundheitsminister spricht in ein einem Interview über die Anti-Corona-Bewegung. Er habe wenig Verständnis für jene Strömung, die ein Virus negiere, das weltweit viel Leid verursache, sagt er.

Beschäftigt sich seit Monaten intensiv mit dem Coronavirus: Gesundheitsminister Alain Berset an einer Pressekonferenz in Bern am Freitag. (Bild: Keystone/Peter Klaunzer