Radio SRF 3: Alexander Blunschi wird Moderationsleiter

Alexander Blunschi arbeitet seit elf Jahren in verschiedenen Funktionen bei Radio SRF 3. Am 1. September 2018 tritt er die Nachfolge von Mario Torriani an, heisst es in einer internen Mitteilung von SRF, die persoenlich.com vorliegt. Torriani wird ab Spätsommer das Moderationsteam des SRF-Regionalmagazins «Schweiz aktuell» ergänzen (persoenlich.com berichtete).

Für die inhaltlich-fachliche Weiterentwicklung der Moderatorinnen und Moderatoren bei Radio SRF 3 stehen Blunschi neu die beiden SRF-3-Moderatorinnen Anic Lautenschlager und Mona Vetsch zur Seite. Moritz Conzelmann wird die Zusammenarbeit mit den SRF-OnAir-Partnern intensivieren.

Blunschi möchte gemeinsam mit seinem Coaching-Team und dem gesamten Moderationsteam das Profil des Senders und der einzelnen OnAir-Stimmen weiter schärfen. Um sich vom «Einheitsbrei» abheben zu können, brauche es «Männer und Frauen, die eine Meinung sowie Ecken und Kanten haben», sagt er gegenüber den «Schaffhauser Nachrichten». (pd/maw)