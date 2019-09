Tamedia: Anzeige gegen Inland-Journalistin

von Edith Hollenstein

Die Kritik an einem am 1. Juli auf der «Seite Drei» erschienenen Tamedia-Artikel hat juristische Folgen. Wie persoenlich.com weiss, hat die Partei der in «Ein Leben ohne die eigenen Kinder» beschriebenen Mutter bei der Staatsanwaltschaft Schaffhausen eine Anzeige eingereicht. Darin werden zwei Personen angezeigt: Zum einen eine Psychologin beim Kinder- und Jugendpsychologischen Dienst Schaffhausen, zum anderen Claudia Blumer, Medienredaktorin und stellvertretende Tamedia-Inland-Chefin.

Richtigstellung verlangt

Aus der persoenlich.com vorliegenden, auf den 23. August datierten Anzeige ist zu entnehmen, dass die Psychologin wegen Verletzung der Schweigepflicht, Verleumdung und übler Nachrede angeklagt wird. Gegen Journalistin Blumer laute die Anzeige auf Veröffentlichung eines Amtsgeheimnisses, Verleumdung und Verbreitung falscher Behauptungen, heisst es im Anzeigeschreiben.

Wie die Einreicherin (sie ist eine Person aus dem Umfeld der im Tagi-Text erwähnten Kinder) gegenüber persoenlich.com sagt, habe sich die Mutter zu diesem Schritt gezwungen gefühlt, weil Tamedia bis jetzt keine Richtigstellung «der 14 objektiv überprüfbaren Fakten» gemacht habe. Tamedia habe die Forderungen (Löschung des Artikels, Richtigstellung und Entschuldigung auf der Seite 3 in Tagi und «Bund») nicht erfüllt. Und Tamedia-Ombudsmann Ignaz Staub sei in seiner Antwort (siehe Screenshot E-Paper unten) «völlig unprofessionell vorgegangen». «Er hat sich unserer Meinung nach gar nicht wirklich mit dem Fall befasst», so die Einreicherin. Zudem hätte es Tamedia unterlassen, wenigstens ihren Leserbrief abzudrucken.

Chefredaktor stellte sich hinter Blumer

Claudia Blumer wird vorgeworfen, sie habe mit diesem Artikel unkritisch die Perspektive eines verzweifelten Vaters kolportiert. Sie habe die Trennung eines Ehepaares mit zwei Kindern verkürzt dargelegt und die Verurteilungen von verschiedenen Instanzen gegen den Mann – er ist gleichzeitig der Informant des «Tages-Anzeigers» –, nicht erwähnt. Blumer rechtfertigte ihre Vorgehensweise gegenüber der «Schaffhauser AZ». Dabei hatte vor allem ihre Aussage, wonach der Text «sinngemäss möglichst nahe an der Wirklichkeit erzählt» sei, «aber ohne Anspruch auf Detailtreue oder gar Richtigkeit der Angaben ist» für zahlreiche Reaktionen auf Social Media gesorgt.

Tamedia-Chefredaktor Rutishauser hatte sich hinter Blumer gestellt und in einem Interview mit persoenlich.com die Vorgehensweise verteidigt.



Von der nun eingereichten Anzeige gegen Journalistin Blumer hat Tamedia noch keine Kenntnis. «Wir wissen nichts von einer Anzeige und nehmen deshalb keine Stellung», schreiben Claudia Blumer und Arthur Rutishauser am Wochenende auf Anfrage von persoenlich.com. Der Ombudsmann der Tamedia habe sich dazu geäussert mit seinem Beitrag vom 24. August. Damit seien auch die Fehler richtiggestellt worden.