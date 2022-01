20 Minuten: App gibt es ab sofort auch auf Albanisch

20 Minuten und 20 minutes machen ab sofort die redaktionellen Artikel ihrer App für registrierte Nutzerinnen und Nutzer auf Albanisch und ab dem 3. Februar auch auf Serbisch und Kroatisch verfügbar.

Bereits seit November 2021 kann die App auf Englisch umgestellt werden, Portugiesisch folgte Anfang Dezember (persoenlich.com berichtete). Das Umstellen der Sprache erfolgt ganz einfach über einen Sprachauswahl-Button in den Einstellungen der App und sofort werden alle aktuell in der App verfügbaren Textbeiträge der Redaktion automatisch durch einen professionellen Übersetzungsdienst in die gewünschte Sprache übertragen. Nicht übersetzt werden weiterhin Videos, Werbung und Umfragen, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Wir haben für unsere englische und portugiesische Version der App viel positives Feedback erhalten und bisher über 15'000 Nutzerinnen und Nutzer mit dem neuen Angebot angesprochen», wird Gaudenz Looser, Chefredaktor 20 Minuten, im Communiqué zitiert. «Es freut uns sehr, nun auch den albanisch-, serbisch- und kroatischsprachigen Einwohnerinnen und Einwohnern in der Schweiz ein umfassendes News- und Unterhaltungsangebot zu den Themen, die die Schweiz bewegen, bieten zu können.»

Die Einführung weiterer Sprachen werde derzeit geprüft, wie es weiter heisst. (pd/cbe)