Ringier: Aus Blick am Abend wird Hype

Am Mittwoch lanciert die Blick-Gruppe die Social-Media-Marke Hype by Blick. Die Neuausrichtung der ehemaligen Marke Blick am Abend basiere auf einem aufgefrischten Markenauftritt und einem weiterentwickelten Konzept, heisst es in der Mitteilung dazu.

Im Dezember 2018 wurde die Printausgabe Blick am Abend eingestellt, die Social-Media-Kanäle jedoch weitergeführt (persoenlich.com berichtete). Nun sollen Memes und Videos unter dem neuen Brand auf Twitter, Instagram, Facebook und neu auch auf TikTok für die tägliche Portion Spass sorgen.

«Die Blick-Gruppe ist mit monatlich rund 1,4 Millionen Interaktionen allein auf Instagram und Facebook eine der führenden Schweizer Medienmarken in der Social-Media-Welt. Mit Hype by Blick treffen wir einen Nerv und bieten genau die Inhalte, die sich unsere stetig wachsende Community wünscht», wird Katia Murmann, Chefredaktorin Blick.ch und Leiterin Digital der Blick-Gruppe, zitiert.

Damit die Unterhaltungsmarke künftig zudem mit authentischem und vielfältigem Video-Content beim Social-Media-Publikum punktet, arbeitet die Redaktion erstmals exklusiv mit kreativen Schweizerinnen und Schweizern zusammen, die sich in der Comedy-Szene und auf Social Media einen Namen gemacht haben, heisst es weiter.



Blick konnte bereits folgende Talente für Hype gewinnen: Nicu und Ismael, im Netz als «Kochersee» bekannt; die Comedians Charles Nguela, Gewinner des «Swiss Comedy Award 2014», und Frank Cabrera Hernandez alias Kiko von Kikomedy sowie das Schweizer Influencer-Duo Hoti und Nali von «Swisscomedytv». Weitere Zusammenarbeiten laufen in den nächsten Wochen und Monaten an.

«Wir freuen uns sehr, dass wir sechs spannende Persönlichkeiten für eine Zusammenarbeit mit uns gewinnen konnten und mit Hype by Blick zu einer Plattform für Schweizer Comedy-Talente werden können», so Bettina Widmer, verantwortlich für Hype und Verticals in der Blick-Gruppe.

Hype by Blick soll eine attraktive Zielgruppe im Alterssegment der 25- bis 34-Jährigen erschliessen und damit das bestehende Social-Media-Portfolio der Blick-Gruppe bestärken. Dieses besteht aus dem Hauptchannel Blick, der auf News und Aktualität fokussiert, dem Instagram-Channel für Jugendliche Soda by Blick, dem Nachhaltigkeits-Channel Improve sowie diversen Sport-Channels und Blick-Heimat.

Bei der Vermarktung der neuen Unterhaltungsmarke steht Branded Content im Fokus. Dazu entwickelt das Ringier Brand Studio in Zusammenarbeit mit Kunden Social-Media-gerechte Inhalte, die bei dem Zielpublikum von Hype by Blick authentisch, transparent und wirksam ankommen. (pd/wid)