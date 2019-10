Prix Europa: Bachelorarbeit der ZHDK gewinnt Preis

Die gemeinsame Bachelorarbeit «Çohu – Steh auf!» der Designabsolventinnen Arzije Asani (Fachrichtung Cast/Audiovisual Media) und Céline Stettler (Fachrichtung Trends & Identity) ist beim diesjährigen Prix Europa mit dem «Online Media Rising Star» ausgezeichnet worden, wie es in einer Mitteilung heisst. Der Prix Europa ist das größte trimediale Festival in Europa und ein Wettbewerb für Fernseh-, Hörfunk- und Online-Produktionen. Er gilt als einer der bedeutsamsten Medienpreise Europas. Das Festival wird von der Europäischen Kommission, dem Europäischen Parlament, der European Broadcasting Union (EBU/UER) und der European Alliance for Television and Culture (EATC) getragen.





«Çohu» ist eine Webserie über Genderaktivismus im Kosovo. Die schlagfertige Feministin Adelina und der Leader der LGBTI-Community, Lendi, kämpfen darin Seite an Seite gegen das Patriarchat und für die Gleichberechtigung aller Geschlechter im Kosovo. Das Projekt wurde vom Schweizer Fernsehen SRF koproduziert sowie finanziell vom AVINA Fonds gefördert.

Aktuell ist «Çohu» neben weiteren Projekten der Zürcher Hochschule der Künste an der B3 Biennale des Bewegten Bildes vom 15. bis 20. Oktober 2019 im Rahmen der Frankfurter Buchmesse zu sehen. (pd/lol)