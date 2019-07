CH Media

«Schweiz am Wochenende» mit neuem Layout

Der Auftritt der Wochenendzeitung ist überarbeitet worden und präsentiert sich in einer «frischen Optik».

Die Zeitung ist am Samstag zum ersten Mal auch in der Ost- und Zentralschweiz erschienen. Der Auftritt der Wochenendzeitung wurde grundlegend überarbeitet und präsentiert sich in einer «frischen und modernen Optik». Das E-Paper-Update am Sonntag wurde gestrichen.