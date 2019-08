Umstellung auf DAB+: Branche strebt UKW-Abschaltung 2023 an

von Christian Beck

Lange war unklar, wann die UKW-Sender in der Schweiz abgeschaltet werden. Und noch immer ist kein definitiver Entscheid gefallen. Aber: Am Mittwoch hat sich die Radiobranche auf zwei Varianten verständigt, am Swiss Radio Day vom Donnerstag wurde darüber informiert.

Die erste Variante sieht eine Abschaltung im Jahr 2022/2023 vor. «Bei dieser Variante würde die SRG ihre Sender vor den privaten Radios abschalten», so Iso Rechsteiner, Leiter der Kerngruppe Digitale Migration (DigiMig). Konkret: Die SRG-Sender würden in der zweiten Jahreshälfte 2022 die UKW-Sender abstellen, die Privatradios Anfang 2023. Die zweite Variante sieht vor, dass Ende 2024 abgeschaltet wird, so, wie das im DigiMig-Bericht festgehalten ist. Bei dieser Variante würden alle Radios gleichzeitig abschalten, ein Vorlauf der SRG-Sender entfiele.

Man strebe die erste Variante mit einer früheren Abschaltung an, sagte Jürg Bachmann, Präsident des Verbands Schweizer Privatradios (VSP), gegenüber persoenlich.com. Die Kommunikation zum definitiven Vorentscheid werde aber erst Anfang 2021 kommuniziert. «In der Zwischenzeit braucht es starke Promotionsmassnahmen», so Rechsteiner.

Eine frühere Abschaltung wird auch vom Bundesamt für Kommunikation (Bakom) begrüsst. DAB+ könne nur mit einer UKW-Abschaltung Erfolg haben, so Bernard Maissen, Bakom-Vizedirektor und Abteilungsleiter Medien, in seiner Keynote am Swiss Radio Day.

Die Umstellung von UKW auf DAB+ betrifft alle Radiohörenden. Alle Nutzer, die noch ältere Radioempfänger besitzen, müssen umrüsten – auch Autofahrer (persoenlich.com berichtete). Immerhin: Im Frühling 2019 erfolgten 65 von 100 Radiominuten digital, so Manuel Kollbrunner von DigiMig-Arbeitsgruppe am Swiss Radio Day. Damit habe DAB+ in 3,5 Jahren um 12 Prozentpunkte zugelegt, IP-Radio um 4 Prozent. In der Deutschschweiz erreicht DAB+ 37 Prozent des Radionutzungsvolumens, IP-Radio 29 Prozent, analog sind es noch 35 Prozent. In der Romandie liegt die IP-Radio auf dem ersten Platz.