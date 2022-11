CH Media: CEO Axel Wüstmann geht per sofort

Der Verwaltungsrat von CH Media Holding AG und CEO Axel Wüstmann haben sich laut einer Mitteilung darauf geeinigt, die Zusammenarbeit per sofort zu beenden. Ursprünglich war geplant gewesen, dass Wüstmann noch bis März 2023 bei CH Media bleibt und dann die Leitung an den designierten CEO Michael Wanner übergibt (persoenlich.com berichtete). Nun seien beide Seiten zur Einsicht gelangt, dass es für die Unternehmung und für die Mitarbeitenden besser sei, wenn der Übergang zur neuen Führung schneller vonstattengeht.

Eine Würdigung des Wirkens von Axel Wüstmann erfolge später. «An dieser Stelle sei ihm schon mal ein besonderer Dank ausgesprochen», heisst es in der Mitteilung.



Bis der designierte CEO Michael Wanner im Frühling 2023 seine Stelle antritt, wird COO Roland Kühne interimistisch die Leitung des Unternehmens wahrnehmen, zusammen mit seinen Kollegen und der Kollegin in der Unternehmensleitung. «Dies in enger Absprache mit dem designierten CEO Michael Wanner. Dadurch kann die Transitionsphase optimaler und zielführender gestaltet werden», so CH Media weiter. (pd/tim)