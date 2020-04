Radio Zürisee: Christoph Tonini soll in den Verwaltungsrat

von Christian Beck

Christoph Tonini, noch bis 30. Juni 2020 CEO der TX Group, soll in den Verwaltungsrat des Rapperswiler Senders Radio Zürisee gewählt werden. Dies steht in einem Schreiben an die Aktionäre, das persoenlich.com vorliegt. Verwaltungsratspräsident Beat Lauber wollte auf Anfrage im Vorfeld der Generalversammlung (GV) keine Stellung zur Personalie Tonini nehmen. Zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat stehen nebst Lauber die Verwaltungsräte Urs Wickihalder und Philip Gut.

Die GV findet am 12. Mai ohne physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre statt. Ihr Stimmrecht soll durch einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden, wie es im Schreiben weiter heisst. Laut dem Jahresbericht hat Radio Zürisee das Geschäftsjahr 2019 «äusserst positiv gestalten können». Das gute Betriebsergebnis des Vorjahres sei branchenatypisch übertroffen worden und belaufe sich auf 986'000 Franken. Wie den GV-Traktanden zu entnehmen ist, soll jedoch für das Geschäftsjahr 2019 keine Dividende ausgeschüttet werden. 2018 wurden total noch 288'000 Franken ausbezahlt (brutto 8 Franken pro Aktie).

Per 1. Januar 2019 wurde die Radio Zürisee Werbe AG mit der Radio Zürisee AG fusioniert (persoenlich.com berichtete). Zuvor unterbreitete die Zürichsee Medien AG, Mehrheitsaktionärin von Radio Zürisee, den übrigen Aktionären des Radiosenders ein Kaufangebot und bot 220 Franken pro Namenaktie. Am 1. Oktober 2019 nahm der Sender ein neues Studio im Loft-Stil in Betrieb.