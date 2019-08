Ringier: Daniel Egli wechselt von Radio 24 zu Blick TV

von Christian Beck

Daniel Egli wird per 1. Dezember 2019 Produzent von Blick TV. Der 31-Jährige arbeitet seit 2014 bei Radio 24, aktuell als Leiter der Lokalredaktion Zürich. Ihn reize bei Blick TV das Pionierhafte. «Das hat es seit Roger Schawinski in den 80er-Jahren nicht mehr gegeben», sagt Egli auf Anfrage von persoenlich.com. Blick TV sei ein Fernsehen, das es so in der Schweiz noch nicht gebe. «Es wird wie bei CNN laufend News geben – statt wie üblich in einem fixen Format. Beim Radio lernt man, schnell zu reagieren.»

«Daniel Egli ist ein brillanter Radiomacher», so Jonas Projer, Chefredaktor Blick TV. Er wisse aus Erfahrung, wie man Geschichten stark erzählt und attraktiv über den Tag begleitet. «Das braucht es, um in einer Livesendung unter Zeitdruck Entscheide zu fällen.» Ausserdem verfüge Egli über gefestigte journalistische Werte. «Und das braucht es, damit rasch gefällte Entscheide auch belastbar sind.»

Erste journalistische Erfahrungen sammelte Egli bei der «Limmattaler Zeitung» und beim «Tagblatt der Stadt Zürich». Das Radio-Handwerk erlernte er bei Radio 1 und wechselte dann zu Radio Top.