Am 27. April werden die Preise des Swiss Press Awards der Kategorien Text, Online, Audio, Video und Local an der Universität Bern verliehen. Ausserdem werden die Preise für den «Swiss Press Journalist of the Year» und den «Swiss Press Photographer of the Year» vergeben.

Am gleichen Tag wird Swiss Press Song 22 von Pascal Gamboni zum ersten Mal aufgeführt und Bundesrat Guy Parmelin hält eine Ansprache. Die Preisverleihug wird live gestreamt.

Dieses Jahr sind folgende Medienschaffende nominiert: