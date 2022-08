SRF: Die European Championships im Fokus

Mit den European Championships empfängt München den grössten Sportanlass seit den Olympischen Spielen vor 50 Jahren. Vom 11. bis 21. August 2022 kämpfen die besten Athletinnen und Athleten des Kontinents in neun olympischen Sportarten um insgesamt 177 Europameistertitel. SRF berichtet in TV und Radio sowie auf den Onlineplattformen täglich live. Im Zentrum der Berichterstattung stehen die Einsätze der Schweizerinnen und Schweizer sowie die internationalen Höhepunkte.

Rund 240 Stunden Livesport im TV und online

Auf SRF zwei kann das TV-Publikum während knapp 100 Stunden in die European Championships eintauchen. Daniela Milanese führt aus dem SRF-Studio im Münchner Olympiapark durch das TV-Programm, liefert Einschätzungen und begrüsst Schweizer Athletinnen und Athleten zum Interview. Die Leichtathletik-Events präsentiert Paddy Kälin direkt aus dem Olympiastadion.

Ergänzend zum TV-Angebot überträgt SRF zahlreiche Wettbewerbe als Livestream. So können die Sportfans ihren Lieblingsevent auch dann live mitverfolgen, wenn dieser nicht im Fernsehen zu sehen ist. Insgesamt sind auf SRF zwei, srf.ch/sport und in der SRF Sport App rund 240 Stunden Livesport geplant.

Livereportagen und News auf Radio SRF 3

Auf Radio SRF 3 berichten die Sportreporter Reto Held und Beat Sprecher live von den wichtigsten Entscheidungen mit Schweizer Beteiligung. In den Sportbulletins von Radio SRF sind zudem News und Reportagen von den Wettkampfstätten im Programm.

Komplettiert wird das umfassende SRF-Angebot zu den European Championships im Web: Auf den Onlineplattformen und Social-Media-Kanälen von SRF Sport finden die Schweizer Sportfans rund um die Uhr News, Video-Highlights und Hintergründe zum Geschehen in München sowie Reaktionen der Schweizer Athletinnen und Athleten.

Die European Championships 2022

Nach der Premiere 2018 in Berlin und Glasgow finden die European Championships zum zweiten Mal statt, neu in nur einer Stadt. Der Grossanlass in München vereint die Europameisterschaften in neun olympischen Sportarten. Rund 4700 Athletinnen und Athleten aus ganz Europa kämpfen um insgesamt 177 Goldmedaillen. Zentrum der Veranstaltung ist der Münchner Olympiapark.

Das sind die neun Sportarten sind: Beachvolleyball, Kanu-Rennsport, Kunstturnen, Leichtathletik, Radsport: Bahnrad, BMX, Mountainbike, Strassenrad, Rudern, Sportklettern, Tischtennis, Triathlon.

Ausstrahlung: Ab Donnerstag, 11. August 2022, trimedial. (pd/mj)