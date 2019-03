3-Plus-Gruppe: Dominik Kaiser lanciert neuen Sender

Zu 3+, 4+ und 5+ kommt nun noch 6+ hinzu: Dominik Kaiser gründet den vierten Sender der TV-Gruppe 3+. Wie die «NZZ am Sonntag» berichtet, startet der Kanal am 27. März.

Kaiser erklärt der Zeitung dazu, dass die Zahl der Eigenproduktionen auf 3+ steigen werde. Um dafür Platz zu schaffen, würden einige Serien, Spiel- und Dokumentarfilme auf den neuen Sender verlegt. Zudem habe er Rechte an neuen Unterhaltungsprogrammen exklusiv für die Schweiz erworben, so Kaiser in der Zeitung. Auf 6+ will Kaiser demnach Werbespots ausstrahlen, die einen Countdown anzeigen. (wid)