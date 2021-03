«Oneplus», die neue Schweizer Streaming-Plattform von CH Media Entertainment, wird im vierten Quartal 2021 lanciert. Gestartet werde mit Schweizer «Originals», schreibt das Medienunternehmen in einer Mitteilung. So seien bereits mehrere solche aus der CH Media Entertainment-Schmiede in Produktion. «Unser Anspruch ist, dass wir ab Start im Schnitt jede Woche ein neues <Original> auf die Plattform stellen», wird Roger Elsener, Geschäftsführer Entertainment CH Media, in der Mitteilung zitiert. «Unter anderem produzieren wir eine Schweizer Version von <First Dates> mit Maximilian Baumann als Host.»

Blockbuster und Serien

Durch umfangreiche Partnerschaften mit nationalen und internationalen Studios und dem hauseigenen Filmvertrieb Impuls Pictures, werden zudem mehrere tausend Stunden Film-, Serien- und Doku-Vergnügen das Angebot komplettieren. Dabei wird es zahlreiche aktuelle Hollywood-Blockbuster wie «Greenland» auf «oneplus» zu streamen geben. Die Plattform biete auch eine Auswahl an Schweizer Spielfilmen wie «Platzspitzbaby», «Zwingli» oder «Bruno Manser» an. Auch Serien werden ein fester Bestandteil von «oneplus» sein.

Wer künftig eine Sendung auf den nationalen TV-Sendern von CH Media verpasst hat, kann dies auf «oneplus» bis zu 30 Tage nach Erstausstrahlung im linearen TV nachholen. Zudem können Previews von beliebten 3+ und TV24-Eigenproduktionen bereits vor deren TV-Ausstrahlung auf der VoD-Plattform exklusiv gestreamt werden.

Ähnliches Logo

Das neu entwickelte Logo von «oneplus» erinnert an das 3+ Senderlogo. «Unsere Streaming-Plattform soll von der Bekanntheit und dem Entertainment-Image der 3 Plus Gruppe profitieren», so Elsener.«Der Name <oneplus> eignet sich zudem hervorragend als Dachmarke für unser nationales TV-Portfolio um 3+ und TV24.»

Für die Namensgebung standen der Wiedererkennungswert der inhaltlichen Positionierung als «Nummer 1 in der Schweiz im privaten Bewegtbild-Entertainment» und gleichzeitig die klare Differenzierung zum linearen TV im Fokus. Der Name «oneplus» vereine diese Ansprüche.

Erster Distributionspartner an Bord

Der neue Streaming-Dienst wird nebst einer Desktop-Version und Versionen für iOS und Android auch den Weg auf die TV-Geräte finden. Mit dem Schweizer Telekommunikationsunternehmen Quickline ist gemäss Mitteilung der erste Verbreitungspartner zum Launch bereits an Bord. Der Quickline-Verbund mit seinen 24 regional verankerten Partnern wird seinen Kundinnen und Kunden den Streaming-Dienst «oneplus» ab Start im Bundle anbieten.

Die neue Streaming-Plattform wird als «Freemium-Modell» lanciert, mit einer kostenlosen werberefinanzierten Version und einer exklusiven Abo-Variante. (pd/lom)