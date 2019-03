Watson: Erster Mitarbeiter geht in Pension

Willi Helfenberger war seit dem Beginn von «Watson» dabei und wird per Ende März pensioniert, wie das Online-Portal selber schreibt. Zum Abschied würdigt ihn die Redaktion in einem offenen Brief. Man liest auf der Website, wie legendär die Grillabende des Journalisten gewesen seien.

Dieses Wissen zeigte er auch bei «Watson», wo er in Videos Tipps rund ums Grillieren gab. Zudem habe er es als einziger Fotograf geschafft, ein Bild von Günther Tschanun zu machen, dem Direktor der Zürcher Baupolizei, der vier Mitarbeiter erschossen hätte. (log)