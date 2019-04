Notre-Dame: Frankreich ist entsetzt über den Brand

Frankreichs Medien haben mit grossem Entsetzen auf den schweren Brand in der Pariser Kathedrale von Notre-Dame reagiert. «Das Herz in Asche», titelte die katholische Tageszeitung «La Croix» am Dienstag. Die Zeitung «Le Parisien» sah «Unsere Dame der Tränen».





«Le Figaro» überschrieb seine Eins mit «Die Katastrophe». «Les Echos» schrieb von «Der Tragödie von Paris», «Libération» fügte Notre-Dame einen Buchstaben hinzu: «Unser Drama». Auch international wurde gross über den Brand berichtet:





Das Feuer, das am Montagabend ausbrach, verwüstete den Sakralbau im Herzen der französischen Hauptstadt, der Dachstuhl stand lichterloh in Flammen. Am frühen Dienstagmorgen erklärte die Feuerwehr den Brand für «unter Kontrolle und teilweise gelöscht», wie die französischen Medien berichteten. Es gebe lediglich noch einzelne Glutnester, sagte ein Feuerwehr-Sprecher. Die Pariser Staatsanwaltschaft ermittelt, bislang wird dabei die Spur eines Unfalls verfolgt. Das Feuer sorgte weltweit für Entsetzen. (sda dpa)