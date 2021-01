Rückläufige Werbung: Freiburger Nachrichten streichen 5,5 Stellen

Tele 1

Fabian Kreienbühl wird Leiter Redaktion TV

Der 28-Jährige tritt die neu geschaffene Stelle in der konvergenten Redaktion in Luzern am 1. März an.

