Südostschweiz

Frischer Wind bei den Glarner Nachrichten

Sebastian Dürst übernimmt die Leitung interimistisch. Ein richtiges Bewerbungsverfahren gibt es nach der Pandemie.

Sebastian Dürst studierte an den Universitäten Basel, Zürich, Luzern sowie Fribourg und schloss 2015 mit einem Master of Arts in Religion, Wirtschaft und Politik ab. (Bild: zVg.)