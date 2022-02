Blick: Fussball-Chef Christoph Roost hat gekündigt

SRF

Baptiste Planche wird Leiter Fiktion

Er tritt Anfang Mai 2022 die Nachfolge von Urs Fitze an, der mit 65 Jahren in Pension geht. Der neue Chef wird den Transfer des Bereichs in die neue multimediale Organisation mitgestalten.