20 Minuten und Blue Sport, Inhaber der TV-Übertragungsrechte am Schweizer Fussball, gehen eine langfristige Kooperation für die Ausstrahlung der Fussball-Highlights der Credit Suisse Super League und der Challenge League ein.Ab Start der Saison 2021/2022 im Juli 2021 werden gemäss Mitteilung sämtliche Tore und die spannendsten Szenen der Schweizer Super und Challenge League kostenlos auf 20minuten.ch, in der Mobile App sowie der SmartTV-App gezeigt. Auch das sportbegeisterte Publikum in der Romandie und im Tessin kann von dem Angebot profitieren.

«Wir freuen uns, dass wir unserem fussballbegeisterten Publikum einen grossen Mehrwert bieten können», wird Tobias Wedermann, Leiter Sport bei 20 Minuten, in der Mitteilung zitiert. «Ausserdem stärken wir damit unsere Ausstrahlungskraft als kompetenter Sportberichterstatter und bieten unseren Werbekunden interessante Sponsoringmöglichkeiten.»

Claudia Lässer, Chief Product Officer Blue Sports & Blue News, sagt: «Mit 20 Minuten haben wir einen hervorragenden Partner gefunden, der uns neben unseren eigenen Plattformen noch mehr Visibilität für unsere Highlights rund um den Schweizer Fussball bietet. Wir sind überzeugt, dass aus dieser Zusammenarbeit viele neue, spannende Geschichten und Projekte entstehen.» (pd/lom)