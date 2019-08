Nach 23 Jahren hat die «Illustrazione Ticinese» die Verlagsrechte an die Società editrice del Corriere del Ticino SA veräussert, wie es in einer Mitteilung heisst. Diese übernimmt die Leitung bereits ab dem 1. September 2019 und publiziert die Zeitschrift weiterhin monatlich.

1996 hatte Matthias Werder, welcher ab 1979 als Chefredaktor firmierte die Verlagsrechte der «Illustrazione Ticinese» vom Zürcher Unternehmen, Senger-Annoncen übernommen. Nachdem die Redaktion ins Tessin gezügelt wurde gestaltete Matthias Werder das Produkt um und adaptierte es sehr erfolgreich auf die Bedürfnisse der Tessiner Leserinnen und Leser. Ab 2001 hat der Sohn des Patrons, Marco Werder, die verlegerische Leitung übernommen und bis heute geführt.

Mit der Digitalisierung sind viele klassische Printprodukte in den letzten Jahren unter starken wirtschaftlichen Druck gekommen oder sogar ganz vom Markt verschwunden. Die «Illustrazione Ticinese» habe alle diese Stürme überstanden, heisst es in der Mitteilung weiter. Im Gegenteil, in den letzten Jahren sei die Leserschaft gar auf 128'000 Exemplare gesteigert worden (WEMF 2019).

Allerdings ist der Druck im Werbemarkt gestiegen und es hat sich abgezeichnet, dass ein weiterer Alleingang die Zukunft des Magazines nicht hätte garantieren können und eine weitere Existenz nur im Umfeld einer starken Organisation wie die des «Corriere del Ticino» Sinn macht, heisst es weiter.

Die «Illustrazione Ticinese» und die Gruppo Corriere del Ticino SA seien «sehr glücklich über dieses Abkommen», denn damit sei der Fortbestand des Titels gewährleistet. Ab September 2019 übernimmt der «Corriere del Ticino» die Verantwortung für die Zeitschrift und die MediaTiMarketing SA (100 Prozent Tochter der Gruppe) dessen Vermarktung für die gesamte Schweiz. Diese Transaktion hat keine Entlassungen zur Folge, heisst es. (pd/wid)