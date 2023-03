Aufgrund eines «Sicherheitsangriffs» stehen bei CH Media diverse Services nicht mehr zur Verfügung. Die Lage bleibe «den ganzen Tag voraussichtlich unberechenbar», heisst es in einer internen Mail, die persoenlich.com vorliegt. Im E-Mail ist die Rede von Ransomware, also einer Erpressungssoftware.

Aktuell werde zusammen mit der IT der NZZ und externen Partnern an der Analyse der Ursache gearbeitet. Ziel des Cyberangriffs war offenbar das NZZ-Netzwerk, wie blick.ch berichtet.

Stark betroffen scheint der Ostschweizer Radiosender FM1 zu sein. Die Moderatorin sagte, dass man nun zu den Studios nach Zürich fahre, weil im Studio in St. Gallen fast nichts mehr funktioniere. Wie persoenlich.com weiss, hat die Redaktion keinen Zugriff mehr auf die Musik-Datenbank. Zuhörerinnen und Zuhörer würden nun Songs per E-Mail schicken, wie es am Sender hiess.(cbe)





+++ Update folgt +++