BBC: Imagefilm gibt Einblick hinter die Kulissen

Schauplatz Ukraine. Ein Journalist in Schutzweste und Helm spricht mit Menschen vor Ort, eine Journalistin beobachtet Menschenmassen auf der Flucht, eine andere betritt ein zerstörtes Gebäude. Zwischen den Szenen aus dem Krieg in der Ukraine sieht Journalistinnen und Journalisten der BBC in einer Redaktionssitzung.

Im Bild eingeblendet sind Auszüge aus dem Handbuch mit den publizistischen Richtlinien der BBC: Überpfüfe und verifiziere, informiere dich aus erster Hand, hinterfrage Behauptungen, heisst es unter anderem. Worüber auch immer die BBC berichtet, ihre Journalisten berichten präzise und unabhängig und gewinnen so das Vertrauen des Publikums, lautet die Botschaft des zweiminütigen Films mit dem Titel «Trust is earned».



Der Film wurde am 25. September lanciert und stammt von BBC Creative, der BAFTA-preisgekrönten internen Kreativagentur der BBC, und ist der erste einer neuen Markenkampagnenserie für die BBC, wie es auf der Website der BBC heisst. (mj)