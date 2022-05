Prestige Business: Isabelle Riederer wird Chefredaktorin

Pressefreiheit

Schweiz weist Uno-Kritik an Artikel 47 zurück

Nach ihrer Kritik hat Irene Khan bereits eine Antwort vom verantwortlichen Botschafter in Genf erhalten.

Der Schweizer Bankengesetz-Artikel verletze die Pressefreiheit, so die verantwortliche Uno-Berichterstatterin, Irene Khan. Der Schweizer Botschafter bei der Uno in Genf, Jürg Lauber, antwortete ihr bereits in einem Brief.