Wikileaks

Journalisten fordern Freilassung von Julien Assange

Das Interview der Republik mit dem UN-Sonderberichterstatter Nils Melzer hat Folgen. Politiker, Künstler und Journalisten fordern die Freilassung von Wikileaks-Gründer Julian Assange. Unter ihnen: Sibylle Berg, Sigmar Gabriel, Günter Wallraff und Elfriede Jelinek.

Am Donnerstag, 6. Februar 2020 an einer Medienkonferenz in Berlin: Journalist Günter Wallraff fordert die Freilassung von Wikileaks-Gründer Julian Assange. (Bild: Keystone/DPABritta Pedersen)