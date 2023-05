SRF: Kadermann kehrt Newsroom den Rücken

SwissMediaForum

Von Kläffern, Wadenbeissern und Kettenhunden

Medien als Kläffer, Wadenbeisser, Kettenhunde

Karin Keller-Sutter sprach über Journalisten als Wachhunde, die CS-Krise und ihren Umgang mit Kritik.

Vor rund 300 Gästen hat Bundesrätin Karin Keller-Sutter den Kongress in Luzern eröffnet. In ihrer Ansprache verglich sie Journalistinnen und Journalisten mit Hundearten. Zudem sprach sie über die Kommunikation in der CS-Krise und ihren persönlichem Umgang mit Kritik.

von Michèle Widmer