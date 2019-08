Das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot von KKR sei in der weiteren Annahmefrist für zusätzliche 14,7 Prozent der Axel-Springer-Aktien angenommen worden. Einschliesslich der während der ursprünglichen Annahmefrist angedienten Aktien belaufe sich die endgültige Annahmequote auf insgesamt 42,5 Prozent des Grundkapitals von Axel Springer. Die weitere Annahmefrist sei am 21. August 2019 abgelaufen. Damit sei ein weiterer Meilenstein auf dem Weg in die strategische Partnerschaft mit KKR erreicht, heisst es in einer Mitteilung.

Darüber hinaus teilte KKR mit, dass zusätzlich bis zum Ablauf der weiteren Annahmefrist Vereinbarungen über den Erwerb von Axel-Springer-Aktien ausserhalb des Übernahmeangebots entsprechend einem Anteil von etwa 1,04 Prozent des Grundkapitals und der Stimmrechte von Axel Springer abgeschlossen wurden.

«Das Ergebnis des Angebots ist ein sehr starkes Fundament für die geplante strategische Partnerschaft mit KKR. Wir konzentrieren uns in den kommenden Monaten auf die Umsetzung unserer Wachstumsstrategie, die wir weiter beschleunigen werden», wird Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender in der Mitteilung zitiert.

Der Vollzug des Angebots stehe weiterhin unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher, aussenwirtschaftsrechtlicher und medienkonzentrationsrechtlicher Freigaben. Der Abschluss der Transaktion werde in den nächsten Monaten erwartet. (pd/log)