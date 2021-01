CNN

Larry King mit Covid-19 in Klinik

Der legendäre amerikanische Talkshow-Moderator Larry King ist einem Medienbericht zufolge an Covid-19 erkrankt und muss stationär im Krankenhaus behandelt werden.

Larry King hier 2017 an der Verleihung der 45. Emmy Awards in New York. (Bild: Keystone/Andy Kropa)