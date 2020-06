von Edith Hollenstein

Nachdem der renommierte Medienredaktor Rainer Stadler die Neue Zürcher Zeitung per Ende September verlassen wird, stellt sich die Frage nach seiner Nachfolge. Stalder, der bis 2018 über viele Jahre als Medienredaktor die wöchentliche Medienseite samt der Kolumne «in medias ras» verantwortete, ist seither als auf Medienthemen spezialisierter Autor angestellt. Die Medienberichterstattung wurde vor knapp zwei Jahren aufgrund einer Neuorganisation dem Feuilleton-Ressort angegliedert und Stadler damit entmachtet (persoenlich.com berichtete).

Mehrere NZZ-Journalisten schreiben über Medien

Auch künftig will die NZZ den eingeschlagenen Weg fortführen. Medienthemen werden in verschiedenen Ressorts aufgegriffen – also in Wirtschaft, Inland und im Feuilleton. Die wöchentliche, jeweils samstags erscheinende Medienseite soll erhalten bleiben, wie NZZ-Kommunikationschefin Seta Thakur am Dienstag auf Anfrage erklärt. «Sie wird, wie dies bereits seit einiger Zeit der Fall ist, von Mitgliedern verschiedener NZZ-Ressorts bespielt: Neben Feuilleton-, Technologie- und Social-Media-Redaktoren sind es auch unsere Korrespondenten, die regelmässig Beiträge zu Medienthemen schreiben, wobei immer wieder auch neue Formen und Formate ausprobiert werden. Inhaltlich gilt dabei ein besonderes Augenmerk der Entwicklung des digitalen Journalismus», so Thakur.

Scherrer ist zuständig für Medienseite

Die Verantwortung dieser Medienseite obliegt also weiterhin dem Feuilleton-Ressort unter der Leitung von René Scheu. Scheu habe für deren Betreuung Lucien Scherrer bestimmt, so Thakur. Der bisherige Inland-Redaktor sei per Mai ins Feuilleton gewechselt, wo unter anderen nun auch Medienthemen zu seinen Dossiers gehören. Ob es wieder eine Medienkolumne geben wird, ähnlich wie «in medias ras», ist laut der NZZ-Sprecherin noch offen.

Es könnte demnach sein, dass unter anderen auch diese Entwicklung ein Grund war für Rainer Stadlers Weggang von der NZZ. Auf Anfrage sagt der 61-Jährige am Mittwoch lediglich: «Ich möchte mich nicht dazu äussern.»

Lucien Scherrer (lsc.) ist laut dem Impressum seit 2014 bei der NZZ. Vorher war er zwei Jahre lang bei der Weltwoche.