Journalistin des Jahres: Luzia Tschirky holt sich die Auszeichnung

Das diesjährige Ranking der «Journalistinnen und Journalisten des Jahres» hat Rekorde gebrochen. 1280 Personen haben abgestimmt – und mehr als 2200 Kommentare hinterlassen, heisst es in einer Mitteilung.

Als «Journalistin des Jahres» in der Schweiz gewählt wurde SRF-Korrespondentin Luzia Tschirky. Im Interview mit der Branchenzeitschrift «Schweizer Journalist:in» erzählt Tschirky von ihrem Alltag als Korrespondentin in Russland – und ihrer Entführung in Minsk Anfang des Jahres (persoenlich.com berichtete). Das Interview ist auch im Podcast «Entre Nous» auf allen gängigen Plattformen zu finden. Auf dem zweiten Platz landete Italien-Korrespondent Oliver Meiler vom Tages-Anzeiger, Platz drei belegt Carlos Hanimann von der Republik.

«Chefredaktion des Jahres» ist das Kollektiv Megafon von der Berner Reitschule, das im vergangenen Jahr vor allem durch seinen Streit mit Tamedia sowie seriöse Recherchen Aufmerksamkeit bekommen hat.

Und so fiel die Wahl bei den übrigen Kategorien aus:

Reporter des Jahres: Christof Gertsch und Mikael Krogerus , Das Magazin

und , Das Magazin Politikjournalist des Jahres: Oliver Washington , SRF

, SRF Wirtschaftsjournalistin des Jahres: Olivia Kühni , Republik

, Republik Recherchejournalistin des Jahres: Adrienne Fichter , Republik

, Republik Gesellschaftsjournalist des Jahres: Sacha Batthyany , NZZ am Sonntag

, NZZ am Sonntag Sportjournalist des Jahres: Mämä Sykora , Zwölf

, Zwölf Kolumne des Jahres: Philipp Loser , Das Magazin

, Das Magazin Kulturjournalist des Jahres: Andreas Tobler , Tages-Anzeiger

, Tages-Anzeiger Lokaljournalist des Jahres: Samuel Burgener , Walliser Bote

, Walliser Bote Newcomer des Jahres: Petar Marjanović , Watson

, Watson Audiojournalistin des Jahres: Susanne Brunner , SRF

, SRF Videojournalist des Jahres: Hanspeter Bäni, SRF



Der von der Redaktion der «Schweizer Journalist:in» vergebene Sonderpreis geht an das Social Responsibility Board von 20 Minuten.

Die «Schweizer Journalist:in» ist auch als E-Paper erhältlich. Aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation ist die geplante Preisverleihung vom Januar ins Frühjahr verschoben worden. (pd/cbe)