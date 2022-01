Blick-Gruppe: Marcel Siegenthaler kehrt zurück

Marcel Siegenthaler wird in einem Teilzeitpensum als Print-Tagesleiter arbeiten und ersetzt in dieser Funktion Guido Schätti, der zum 1. April zur NZZ am Sonntag wechselt.

Die Blick-Gruppe ist für Marcel Siegenthaler kein Neuland, wie es in einer Mitteilung heisst. Er war in der Vergangenheit bereits als Nachrichtenchef/Blattmacher und von 2004 bis 2007 als Sportchef bei der Blick-Gruppe tätig. Danach wechselte er als stv. Chefredaktor zur Pendlerzeitung .ch und war später Chefredaktor der SportWoche. Seit gut zehn Jahren betreibt er seine eigene Firma Textension in Dübendorf.

«Mit Marcel Siegenthaler stösst ein journalistischer Vollblut-Profi zum Blattmacher-Team, der ein gutes Gespür für die wichtigen Themen und deren packende Umsetzung in der Zeitung hat», lässt sich Christian Dorer, Chefredaktor Blick-Gruppe, in der Mitteilung zitieren.

Und Marcel Siegenthaler selbst: «Ich freue mich auf die altvertraute und doch neue Aufgabe, auf altvertraute und viele neue Gesichter. Im Zusammenspiel mit allen Kanälen der Blick-Gruppe eine attraktive Zeitung mit starkem Journalismus zu machen, entspricht meiner nicht abklingenden Leidenschaft.» (pd/tim)