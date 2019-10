Republik: Marie-José Kolly verlässt die NZZ

Die «Republik» verstärkt sich im Bereich Datenjournalismus. Anfang 2020 stösst Marie-José Kolly zum Team, wie das Onlinemagazin am Freitag auf Twitter sowie in einem Newsletter mitteilt. Kolly arbeitet zurzeit als Datenjournalistin im Visuals Team der NZZ. Mit ihrer Analyse der Bankenregulierung gewann sie den zweiten Platz beim «Swiss Press Award». Die gebürtige Fribourgerin hat ein Studium der Germanistik und Mathematik absolviert, war bis 2014 Doktorandin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Phonetischen Labor der Universität Zürich und danach Stipendiatin in Paris.

Der Schritt falle ihr nicht leicht, schreibt Kolly auf Twitter.

Es fällt mir nicht leicht: ich verlasse @nzzvisuals|@NZZ Ende Jahr.

Merci für die grossartigen Dinge, die wir zäme

geschrieben

analysiert

visualisiert

gemanaged

gelernt haben.



Ich freu mich sehr, den Journalismus künftig @RepublikMagazin mitzugestalten.

Merci für euer Vertrauen. — Marie-José Kolly (@mjKolly) October 11, 2019

Bereits vor zwei Wochen an Bord gekommen ist Anna Traussnig, wie die «Republik» weiter schreibt. Sie übernehme die seit Sommer offene Stelle in der IT. Als Softwareentwicklerin unterstütze sie das Team bei der Weiterentwicklung des digitalen Magazins. Traussnig studierte Neurowissenschaften an der EPFL, nach einem Praktikum beim «Human Brain Project» zog es sie nach England und Berlin, wo sie in der Softwareentwicklung Fuss fasste. Zuletzt war sie als Softwareentwicklerin und Illustratorin in Zürich tätig. (pd/wid)