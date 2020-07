Neuorganisation: Martina Barth verlässt Swiss Regiomedia

On Shoes stellt klar

News zum Börsengang sei eine «Falschmeldung»

Die NZZ am Sonntag hatte am Wochenende prominent über On berichtet. Die Schuhfirma dementiert nun aber. Sie plane keinen Börsengang im nächsten Jahr.