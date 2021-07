Schaffhauser AZ: Mattias Greuter wird Verlagsleiter

Nach 22 Jahren wird Bernhard Ott per 1. Januar 2022 die Leitung des AZ Verlags, der die Schaffhauser AZ herausgibt, an Mattias Greuter übergeben. Bevor Ott in den Ruhestand gehe, werde er seinen Nachfolger 2022 noch als Stellvertreter unterstützen, heisst es in einer Mitteilung des AZ Verlags. Der 34-jährige Greuter ist seit diesem Jahr bereits Stellvertreter von Ott und schreibt seit zehn Jahren für die Schaffhauser AZ.

Die Geschicke der Firma und der Zeitung sind schon seit 1986 eng mit Bernhard Ott verknüpft, der damals gemeinsam mit Hans-Jürg Fehr im Rahmen einer «Palastrevolution» das Zepter übernahm, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Ott habe das Unternehmen, dem damals auch die Unionsdruckerei angehörte, bis 1996 geführt. Ab 2000 leitete er gemäss Mitteilung die inzwischen entstandene AZ Verlags AG, die bis heute die Schaffhauser AZ herausgibt, als Verleger und Redaktionsleiter.

Bernhard Ott, der das Heft in tumultreichen Zeiten übernommen habe, sei in den vergangenen Jahren um eine geordnete Übergabe einer gesunden Firma besorgt gewesen. Bereits 2017 habe er die Redaktionsleitung an Mattias Greuter und Marlon Rusch übergeben. Ott wurde in diesem Jahr 70 Jahre alt.

Leitung geht in jüngere Hände

Mattias Greuter gibt per sofort seine Funktion als Co-Redaktionsleiter an Nora Leutert weiter. Sie schrieb bereits 2012 bis 2015 für die Schaffhauser AZ, bevor sie 2018 als Redaktorin zurückkehrte «und sich seither als wichtige Stimme der Zeitung etabliert hat».



Mit der neuen Aufgabe wird Greuter im Verwaltungsrat der AZ Verlags bleiben, jedoch nicht mehr als Vertreter des Personals. Diese Funktion übernimmt vorbehältlich der Wahl durch die Generalversammlung am 7. Juli Marlon Rusch, der seit 2008 für die AZ schreibt. (sda/pd/cbe)