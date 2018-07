Das neue Video des Verbandes Schweizer Medien (VSM) erklärt in drei Minuten die Arbeitsweise im Journalismus und hilft damit journalistische Arbeit von Fake-News-Beiträgen zu unterschieden, heisst es in einer Mitteilung. Der Film richte sich an die breite Öffentlichkeit und insbesondere auch an Schulen. Der VSM wolle damit helfen die Medienkompetenz im Sinne der Meinungsbildung zu schulen.



Dieser Film «informiert kompakt und unterhaltsam», mit welchen Abläufen und welchem Anspruch bei publizistischen Medien in den Redaktionen gearbeitet wird, schreibt der VSM dazu. Darin sei auch eine Checkliste enthalten, wie journalistische Leistungen von Fake News zu unterscheiden ist:

Handelt es sich um ein bekanntes Print-, Online-, Radio- oder TV-Medium?

Werden Dinge neutral dargestellt?

Kommen mehrere Stimmen zu Wort?

Sind Meinungen klar ausgewiesen?

Werden Autoren genannt?

Werden Informationsquellen genannt?

Gibt es ein Impressum?



Der VSM hat im Frühling 2017 eine Anti-Fake-News-Kampagne lanciert, welche unter anderem mit Testimonial-Anzeigen mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik die Wichtigkeit der Schweizer Presse als glaubwürdige Medien aufgezeigt hat (persoenlich.com berichtete). Dieser Film ist laut Mitteilung ein weiterer Baustein dieser Kampagne. (pd/cbe)