Radio SRF: Mit gebündeltem Kräften zu frischen Audioformaten

Das Schweizer Radio und Fernsehen organisiert den Bereich Radio teilweise neu. Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung im Radio- und Audiobereich, welche zeigt, dass die lineare Radionutzung rückläufig ist und die On-Demand-Nutzung zulegt, werden einzelne Redaktionen zusammengelegt und unter eine neue Leitung gestellt. «Somit werden einzelne organisatorische Veränderungen, die auf den Umzug an den Standort Leutschenbach geplant waren, bereits jetzt vollzogen», schreibt SRF in einer Mitteilung.

«Das lineare Radio wird noch viele Jahre einen festen Platz haben. Trotzdem müssen wir uns den Veränderungen in der Mediennutzung kontinuierlich anpassen. Wir fassen daher die Radio-Hintergrundsendungen und die Podcastproduktion in einer neuen Redaktion zusammen, um die so gebündelten Kräfte in neue Audioprodukte zu investieren», so Röbi Ruckstuhl, Bereichsleiter Radio bei SRR, in der Mitteilung.

Per Mai gibt es neu eine Redaktion «Hintergrund und Podcast». Sie umfasst die Hintergrundsendungen «Input» und «Focus» von Radio SRF 3, «Doppelpunkt» von Radio SRF 1 sowie sämtliche Podcastprodukte aus dem Bereich Radio. Susanne Witzig übernimmt die Leitung, zusätzlich zu ihrer Funktion als Programmentwicklerin des Bereichs Radio. Die 48-Jährige soll zusammen mit ihrem Team insbesondere neue digitale Hintergrundformate entwickeln und damit neue Audioinhalte on demand zur Verfügung stellen können. (pd/eh)