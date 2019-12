Das erste Privatradio der Schweiz erweitert sein Podcast-Portfolio und lanciert «den ersten Nachrichten-Podcast». «Info 24 To Go» fasse am Feierabend die Tagesaktualitäten in rund acht Minuten zusammen. Der Podcast ist von Montag bis Freitag jeweils ab 17.45 Uhr auf der Radio-24-Webseite, auf Spotify, iTunes und TuneIn verfügbar, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit «Info 24 To Go» gehe Radio 24 auf die News-Bedürfnisse seines Publikums ein.

Radio 24 investiert laut Mitteilung bereits seit längerer Zeit in sein Podcast-Angebot: Viktor Giacobbo diskutiert seit Januar 2018 im «Giacobbodcast» mit Persönlichkeiten aus Politik, Kultur und Gesellschaft die wichtigsten Fragen unserer Zeit. Auch zwei weitere Interview-Formate sind seit kurzem nicht nur auf der Radio-24-Webseite, sondern auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar: In «Miis Züri» lässt Radio 24-Moderatorin Sharon Zucker Persönlichkeiten zu Wort kommen, die Zürich in verschiedenster Art und Weise bereichern. Radio-24-Moderatorin Céline Werdelis trifft sich in «Ufem Bänkli mit …» mit Menschen, deren Geschichten bewegen, die etwas Aussergewöhnliches erlebt haben oder die sich mit Leidenschaft für etwas engagieren.

Weitere Formate sind laut Mitteilung bereits in Planung. (pd/cbe)