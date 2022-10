SRF: Neue Gesichter für «Wort zum Sonntag»

«Wort zum Sonntag» ist seit bald 70 Jahren eine Marke. Der Vier-Minuten-Kommentar zum Zeitgeschehen funktioniert sowohl im Fernsehen am Samstagabend als auch anschliessend als Onlineformat. In der Sendung melden sich ab 22. Oktober 2022 neue Theologinnen und Theologen zu Wort und tragen mit ihren Gedanken zur Meinungsbildung bei.

Das neue Team besteht aus zwei Frauen und drei Männern. Als reformierte Frau ist die Berner Pfarrerin Lea Wenger-Scherler dabei; die Themen feministische Theologie und Ökologie liegen ihr besonders am Herzen. Als römisch-katholische Sprecherin ist Ines Schaberger zu sehen; die Theologin und Journalistin hat das Jubiläum «175 Jahre Bistum St. Gallen» koordiniert, leitet den Kirchen-Podcast «fadegrad» und ist Seelsorgerin in der Berufseinführung in Gossau SG. Der römisch-katholische Sprecher Ruedi Heim ist Pfarrer in den römisch-katholischen Pfarreien St. Antonius (Bern Bümpliz) und St. Mauritius (Bern Bethlehem) sowie Domherr des Bistums Basel. Für die christkatholische Kirche tritt Lenz Kirchhofer an. Er ist Pfarrer in der christkatholischen Kirchgemeinde Aarau und engagiert sich als Teilzeit-Hausmann und im Medienbereich. Als evangelisch-reformierter Sprecher komplettiert Manuel Dubach das Team. Er ist Pfarrer in der reformierten Kirchgemeinde Burgdorf BE.

Die Sendung «Wort zum Sonntag» hat seit 1954 ihren festen Platz im Fernsehprogramm und gehört damit zu den ältesten Sendungen und zum Angebot des Service Public des Schweizer Fernsehens. Die neuen Sprecherinnen und Sprecher übernehmen die anspruchsvolle Aufgabe, in knapp vier Minuten aktuelle Fragen zu kommentieren oder zu gesellschaftlichen Debatten Stellung zu nehmen.

Das Team wurde in enger Zusammenarbeit mit den Beauftragten für Radio und Fernsehen der drei Landeskirchen ausgewählt und ausgebildet.

Das neue Team wird die derzeitigen Sprecherinnen und Sprecher von «Wort zum Sonntag», Pia Brüniger-von Moos (römisch-katholisch), Chatrina Gaudenz (evangelisch-reformiert), Bernhard Waldmüller (römisch-katholisch), Daniel Hess (evangelisch-reformiert) und Lars Simpson (christkatholisch), ablösen.

Das neue «Wort zum Sonntag»-Team in der Übersicht



Ines Schaberger, geboren 1993 in Niederösterreich, studierte Religionspädagogik und Theologie in Wien, Freiburg im Üechtland und Chur. Der Berge, der Schokolade und der Liebe wegen ist sie in die Schweiz gezogen. Die Journalistin koordiniert das Jubiläum «175 Jahre Bistum St. Gallen», leitet den Kirchen-Podcast «fadegrad» und ist Seelsorgerin in der Berufseinführung in Gossau SG. Die meisten Ideen für das «Wort zum Sonntag» kommen ihr im Kaffeehaus.

Lea Wenger-Scherler, geboren 1989, ist Theologin und Pfarrerin in der reformierten Kirchgemeinde Bürglen BE. Sie ist verheiratet und hat ein Kind. Als Pfarrerin begleitet sie Kinder, ältere Menschen und Suchende in unterschiedlichen Lebenssituationen. Dabei liegen ihr die Themen feministische Theologie und Ökologie besonders am Herzen.

Manuel Dubach, Dr. theol., geboren 1974, ist Theologe und Pfarrer in der reformierten Kirchgemeinde Burgdorf BE. Er ist verheiratet und Vater eines Sohnes und einer Tochter. In seiner Doktorarbeit hat er sich mit der Trunkenheit im Alten Testament beschäftigt. Bis heute fasziniert ihn die biblische Tradition und ihre Übersetzung in den Alltag der Menschen.

Lenz Kirchhofer, geboren 1983, arbeitet als Theologe und Pfarrer in der christkatholischen Kirchgemeinde Aarau. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder, um die er sich zwei Tage pro Woche kümmert. Lenz Kirchhofer engagiert sich seit Jahren im Bereich Medien. Er hat beim Community-Radio Kanal K Sendungen produziert und für die Zeitschrift Christkatholisch Artikel verfasst.

Ruedi Heim, geboren 1967, ist Theologe und Pfarrer in den römisch-katholischen Pfarreien St. Antonius (Bern Bümpliz) und St. Mauritius (Bern Bethlehem). Er ist Domherr des Bistums Basel, Armeeseelsorger und ehemaliger Bischofsvikar im Bistum Basel. Ruedi Heim hat in Freiburg im Üechtland und Rom studiert, zunächst Medizin (zwei Jahre), dann Theologie. Aufgewachsen im Thurgau, hat er in verschiedenen Kantonen im Bistum Basel gearbeitet.

Ausstrahlung: Ab Samstag, 22. Oktober 2022, 20 Uhr, SRF 1