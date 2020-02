JJS: Neue Gesichter und neues Präsidium

Die bisherigen Vorstandsmitglieder Silvan Zemp und Pascal Scheiber führen den Verein Junge Journalistinnen und Journalisten Schweiz neu in einem Co-Präsidium, wie es in einer Mitteilung heisst. Sie übernehmen damit die Posten der bisherigen Präsidentin Manuela Paganini und der Vizepräsidentin Martina Koch. Beide treten nach mehreren Jahren aus dem Vorstand zurück. «JJS hat in den letzten Jahren als Netzwerk und als Stimme der jungen Journalistinnen und Journalisten enorm an Bedeutung gewonnen. Es war eine Freude, dazu beizutragen», lässt sich Paganini in der Mitteilung zitieren. Sie gebe den Verein in gute Hände. Mit ihr und Koch tritt auch Selina Wiederkehr aus dem Vorstand zurück.

Die drei Abgänge werden durch vier Neue ersetzt. Vanessa Hann, Charleen Bretteville, Karin Wenger und Livia Schmid wurden an der Mitgliederversammlung vergangenen Samstag in den Vorstand gewählt. «Wir sind froh, dass wir vier engagierte Frauen für den Vorstand gewinnen konnten», sagt Co-Präsident Scheiber. «Sie bringen frische Ideen mit und wir haben im Vorstand weiterhin ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis.»

Der neue Vorstand ist laut Mitteilung vielfältig zusammengesetzt. Vanessa Hann studiert Journalismus an der ZHAW, ist dort Ressortleiterin beim «Brainstorm»-Magazin und hat bei SRF Kulturplatz gearbeitet. Charleen Bretteville schliesst dieses Jahr ihr Studium in Multimedia Productions ab. Die freie Journalistin Karin Wenger kehrt nach einem Jahr Absenz in den Vorstand zurück. Livia Schmid arbeitet als Redaktorin bei Radio Fr in Freiburg.

Die bisherigen Vorstandsmitglieder Pascal Scheiber, Silvan Zemp, Simon Schaffer, Flavia von Gunten und Noah Fend wurden wiedergewählt. Scheiber ist Reporter für Blick TV, Zemp arbeitet als Produzent für Radio SRF 4 News, Schaffer studiert Journalismus an der ZHAW und hat für Radio SRF 1 gearbeitet. Von Gunten ist freie Journalistin und Fend arbeitet als Redaktor für die Tageszeitung Der Bund. Das Generalsekretariat wird weiterhin von Anita Béguelin geführt. (pd/lol)