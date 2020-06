Infoeasy: Neue Newsplattform in Leichter Sprache

Gerade in Krisenzeiten steigt das Bedürfnis nach Informationen, der Zugang zu diesen ist deshalb umso wichtiger. Infoeasy will den Zugang auch für Menschen mit besonderen Kommunikationsbedürfnissen öffnen. Nach dem Grundsatz «Lesen und Verstehen – ohne Barrieren» richtet sich die neue Online-Newsplattform an Menschen mit Lernschwierigkeiten, an Menschen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, und an Menschen mit einer Beeinträchtigung ihrer Sprachkompetenz. Oder anders formuliert: An alle Menschen, die Mühe haben, komplexere Texte zu verstehen, wie es in einer Mitteilung heisst. «Sie alle sollen sich auf Infoeasy selbstständig und ohne fremde Hilfe informieren können», sagt Mitherausgeberin Anne-Marie Weder.

Die Redaktion von Infoeasy überträgt Beiträge aus verschiedenen Quellen wie Medien, Websites oder Wissensplattformen in Leichte Sprache. Ein Link am Ende jedes Beitrags verweist jeweils auf den Originalbeitrag in der Standardsprache. «Ein abwechslungsreicher Themenmix ist uns wichtig. Damit wir ein möglichst breites Angebot bieten können», so Mitherausgeberin Andrea Sterchi. Bei der Auswahl richte sich die Redaktion nach journalistischen Kriterien wie Ausgewogenheit, Objektivität und Unabhängigkeit. Letztlich spielten auch die eigenen Präferenzen mit. «Was einen persönlich interessiert, überträgt man einfacher in Leichte Sprache.»

Das Redaktionsteam besteht vorläufig aus den beiden Mitherausgeberinnen Weder und Sterchi. «Geplant ist, dass das Team wächst», sagt Sterchi auf Anfrage von persoenlich.com. «Zum einen hoffen wir auf das Engagement von weiteren Freiwilligen, die Texte in Leichte Sprache übersetzen oder in Leichter Sprache schreiben. Und sobald als möglich möchten wir eine inklusive Redaktion werden, das heisst wir möchten Menschen mit besonderen Kommunikationsbedürfnissen für die Mitarbeit in der Redaktion gewinnen.» Das werde allerdings noch etwas Zeit benötigen, da die Herausgeberinnen ehrenamtlich arbeiten.

Anne-Marie Weder ist Übersetzerin Leichte Sprache, Deutschlehrerin und Kulturvermittlerin aus St. Gallen und Andrea Sterchi Journalistin und Übersetzerin/Coach Leichte Sprache aus Andwil.

Barrierefreiheit als Selbstverständlichkeit

Infoeasy wurde am ersten internationalen Tag der Leichtern Sprache, am 28. Mai 2020, als Pilotprojekt gestartet. Gleichzeitig ist es ein Experiment, um herauszufinden, ob es Bedarf für eine Online-Newsplattform in Leichter Sprache gibt, heisst es in der Mitteilung weiter.

Weder und Sterchi haben zusammen die Agentur für barrierefreie Kommunikation PassePartout gegründet. «Heute dreht sich alles um den User und die User-Experience. Da ist eine barrierefreie Kommunikation eigentlich eine Selbstverständlichkeit.» Deshalb will Infoeasy eine Newsplattform ohne Barrieren sein. Das Informationsangebot soll stetig wachsen. Per Kommentarfunktion können die Leserinnen und Leser die Beiträge bewerten. «Der direkte Austausch mit ihnen ist uns wichtig. Nur so können wir unser Angebot laufend verbessern.»

Infoeasy ist vorerst kostenlos. Allerdings können die Leserinnen und Leser Beiträge mit einem symbolischen Kaffee belohnen. Damit finanziert sich Infoeasy vorläufig über ein Crowdfunding-Modell. Und Sterchi hat schon Zukunftspläne, wie sie zu persoenlich.com sagt: «Geplant ist, dass wir dereinst selber Themen aufgreifen und bearbeiten, Interviews führen oder Persönlichkeiten porträtieren.» Doch auch das brauche noch Zeit. (pd/cbe)