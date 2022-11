SRF: Neue Stimmen für Radio SRF 3

Bei Radio SRF 3 sind ab 2023 gleich mehrere neue Stimmen zu hören: Im März stösst Jasmin Barbiero zum Moderationsteam. Die Thurgauerin macht seit elf Jahren Radio. Zuletzt war sie Co-Programmleiterin und Fachleiterin «Unterhaltung» bei den Top-Medien, zudem moderierte und produzierte sie sieben Jahre lang die Morgensendung bei Radio Top. Jasmin Barbiero folgt auf Florence Fischer, die per Dezember 2022 in die SRF-Inlandredaktion wechselt. Fischer hat sieben Jahre lang bei Radio SRF 3 moderiert, im Tagesprogramm sowie am Sonntag in der Sendung «Sportmagazin».

Eine Pause einlegen werden 2023 laut einer Mitteilung die beiden Radio SRF 3-Moderatorinnen Anic Lautenschlager und Joana Mauch. Lautenschlager wird zum zweiten Mal Mutter, Mauch zum ersten Mal. Beide werden nach ihrer Pause zu Radio SRF 3 zurückkehren. Ab Februar 2023 wird deshalb auch Monika Buser das Radio SRF 3-Moderationsteam ergänzen. Sie hat bei «Bern1» und zuvor «Capital FM» über zehn Jahre lang die Morgensendung moderiert. Zuletzt war die Bernerin bei Radio SRF 1 als Moderatorin im Tages- und Abendprogramm zu hören. Nun übernimmt sie bei Radio SRF 3 ein befristetes Pensum von Februar bis Juli 2023.

Der Bündner Livio Chistell wird bei Radio SRF 3 im nächsten Jahr in der «Wochenrundshow» zu hören sein. Chistell moderiert aktuell die RTR-Nachrichtensendung «Telesguard» – die rätoromanische Tagesschau – und ist zudem als Host und Reporter des SRF-Reportageformats «rec.» bekannt. Erfahrungen als Radiomoderator hat Livio Chistell zwischen 2014 und 2017 als Host der rätoromanischen Hitparade gesammelt.

Auch Andreas Forster wird künftig auf Radio SRF 3 zu hören sein – jeweils sonntags ab 16 Uhr in der Sendung «Sport am Sonntag». Forster ist seit zweieinhalb Jahren als Produzent bei Radio SRF 3 tätig, zuvor war er Moderator und stellvertretender Redaktionsleiter bei «FM1».

Moritz Conzelmann, Leiter Moderation bei Radio SRF 3, sagt laut Mitteilung: «Mit Jasmin Barbiero, Monika Buser, Livio Chistell und Andreas Forster konnten wir vier versierte Radiomacherinnen und Radiomacher ins Moderationsteam holen – wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihnen. Dank ihrer jahrelangen Radio-Erfahrung sind sie ein absoluter Gewinn für das Radio SRF 3-Programm. Gleichzeitig bedauern wir natürlich den Wechsel von Florence Fischer. Sie hat unser Programm über viele Jahre mitgeprägt, dafür danken wir ihr sehr und wünschen ihr bei den Kolleginnen und Kollegen der Inlandredaktion viel Freude.» (pd/mj)