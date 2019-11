Madelyne Meyer wird neue Wein-Bloggerin für «Watson», wie es in einer Mitteilung heisst. Die 30-Jährige wird die User des Newsportals regelmässig unter der Rubrik «Edvin Uncorked» mit den neusten Trends und Entwicklungen rund um Wein versorgen. Die Aarauerin ist Wein-Kritikerin von Gault Millau und betreibt den gleichnamigen Blog seit längerem. «Madelyne Meyer ist die einzige Schweizer Weinkritikerin, die es schafft, mit einem zeitgemässen digitalen Auftritt ein Publikum abseits der etablierten Wein-Magazine zu erreichen und das Thema Wein in einer unkonventionellen Weise locker und lustvoll aufzubereiten», lässt sich «Watson»-Geschäftsführer Michael Wanner in der Mitteilung zitieren. (pd/lol)